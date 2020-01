Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidatul USR pentru primaria Capitalei a prezentat, duminica, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca dreapta o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD, doar daca va lansa in cursa electorala un candidat unic. Nicusor Dan a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca sondajul…

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul general Gabriela Firea au avut, marti seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reprosandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti", ii…

- Vlad Voiculesc, candidatul PLUS al partidului pentru alegerile la Primaria Capitalei, a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj din care reiese ca indiferent de cine ar candida intre acesta si Nicusor Dan, candidatul USR-PLUS ar reusi sa o invinga pe Gabriela Firea.

- Batalia pentru Primaria Capitalei a inceput deja din primele zile ale anului. Deocamdata, in cursa intra sigur Gabriela Firea, actualul primar, si Nicusor Dan, care ar putea primi sustinerea USR.

- Membrii din USR il vor candidat pe Nicușor Dan, in timp ce colegii lui Dacian Ciolos din PLUS nu concep sa intre in cursa pentru Capitala cu altcineva in afara de Vlad Voiculescu, fostul ministru al...

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL in Primaria Capitalei, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre strategia liberalilor pentru a castiga Bucurestiul la alegerile locale de anul viitor. Va avea Opozitia un candidat comun? E dispus PNL sa-l sprijine pe Nicusor Dan? Candidatul Opozitiei va…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL in Primaria Capitalei, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre strategia liberalilor pentru a castiga Bucurestiul la alegerile locale de anul viitor. Va avea Opozitia un candidat comun? E dispus PNL sa-l sprijine pe Nicusor Dan? Candidatul Opozitiei va…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…