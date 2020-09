Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate alegeri locale 2020 Bucuresti: Nicusor Dan este noul primar general al Capitalei. Cum se impart sectoarele Alegerile locale din 27 septembrie au adus rezultate surprinzatoare in Capitala, unde PSD a ramas la conducerea unui singur sector. In principala batalie electorala din Bucuresti, Gabriela…

