- Controlul Congresului din SUA nu este inca decis dupa alegerile intermediare din Statele Unite, multe dintre cele mai disputate curse fiind fara castigator declarat, si nu este inca clar daca republicanii vor reusi sa sparga controlul fragil al democratilor asupra puterii. Intr-o victorie cruciala…

- Alegerile intermediare din America au intrat in faza lor finala, deja fiind inchise sectiile de vot in majoritatea statelor. Primele proiectii ale rezultatelor confirma avantajul asteptat al republicanilor la Camera Reprezentantilor, in timp ce la Senat pare sa se mentina egalitatea. Multe dintre cursele…

- Republicanii i-au atacat constant pe președintele Joe Biden și pe democrați pe tema economiei și a inflației, iar sondajele arata ca mesajul lor este cel caștigator, inaintea scrutinului legislativ de marți, 8 noiembrie, scrie BBC. Americanii voteaza marți in alegerile legislative cu o singura mare…

- Cu patru zile inainte de alegerile de la jumatatea mandatului, Joe Biden a dat asigurari ca democrații vor contrazice sondajele, care le promit o debandada totala, și a avertizat impotriva posibilitații de a avea „doi ani oribili” daca vor pierde majoritatea in Congres și Senat. In timpul unei vizite…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi pași importanți in direcția dezincriminarii posesiei de marijuana, grațiindu-i in masa pe toți cei condamnați in conformitate cu legislația federala pentru infracțiuni legate de simpla posesie a drogului și indemnandu-i pe guvernatorii statelor americane…

- Republicanii din Senatul american au blocat adoptarea unui proiect de lege menit sa aduca mai multa transparenta in sumele astronomice care alimenteaza campaniile electorale, o reforma sustinuta de presedintele Joe Biden, transmite AFP. In Statele Unite, este posibil ca grupurile si asociatiile de presiune…

- Liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a semnat un proiect de lege de 700 de miliarde de dolari care vizeaza combaterea schimbarilor climatice si a costurilor cu asistenta medicala, crescand in acelasi timp impozitele, in special pentru cei bogati.Legea include masuri pentru a respecta promisiunile…