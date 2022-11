Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o zi buna pentru democrație și pentru America. Democrații au avut o noapte puternica. Cea mai buna noapte pentru (alegerea) guvernatorilor din 1986”, a afirmat președintele Joe Biden despre alegerile pentru Congres de la jumatatea mandatului.„Poporul american a vorbit, acest lucru arata ca Democrația…

- Președintele american Joe Biden, incurajat de rezultatele preliminare ale alegerilor de la jumatatea mandatului in care democrații au avut rezultate mai bune decat se așteptau, a declarat miercuri ca ziua alegerilor de marți a fost buna pentru democrație, dar rezultatele au aratat ca americanii au ramas…

- Controlul Congresului din SUA nu este inca decis dupa alegerile intermediare din Statele Unite, multe dintre cele mai disputate curse fiind fara castigator declarat, si nu este inca clar daca republicanii vor reusi sa sparga controlul fragil al democratilor asupra puterii. Intr-o victorie cruciala…

- Donald Trump anunța ca vrea sa fie din nou președintele SUA din 2024, pregatindu-se deja pentru a treia candidatura. “Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou”, și-a avertizat fostul presedinte american concurenții politici, relateaza BBC. Declarația fostului oficial de la Casa Alba a fost…

- Președintele american in funcție, Joe Biden, va participa la ceremonia de inmormantare a Reginei Elisabeta, insa foștii lideri de la Casa Alba care sunt inca in viața, printre care și Donald Trump, n-au fost invitați la evenimentul de luni, 19 septembrie, scrie Ziare.com. Actualul președinte american…

- Fostul presedinte american Donald Trump le-a spus in repetate randuri consilierilor in zilele ce au urmat infrangerii sale la scrutinul prezidential din 2020 ca va ramane la Casa Alba, in loc sa paraseasca resedinta oficiala pentru a permite accesul presedintelui ales, Joe

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a numit pe Joe Biden inamicul statului, dupa ce acesta il descrisese drept o amenintare pentru democratie. Intr-un miting de campanie in Pennsylvania pentru alegerile de la jumatatea mandatului, miliardarul republican a denuntat de asemenea perchezitia spectaculoasa…