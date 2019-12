Stiri pe aceeasi tema

- Partidul conservator al premierului Boris Johnson a obtinut o majoritate covarsitoare in alegerile generale anticipate, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, ceea ce ii va permite liderului conservator sa realizeze Brexitul la sfarsitul lunii ianuarie asa cum a promis, relateaza AFP, preluat de…

- Bitanicii voteaza joi in alegeri anticipate cruciale care urmeaza sa transeze intre Brexitul premierului conservator in exercitiu Boris Johnson si un nou referendum pe tema iesirii din UE propus de catre liderul laburist Jeremy Corbyn, un scrutin care va defini viitorul tarii in deceniile urmatoare,…

- Conservatorii britanici au anuntat vineri seara ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un nou guvern conservator ar aplica o taxa suplimentara…

- "UE si Marea Britanie au convenit sa intensifice discutiile in zilele urmatoare", a anuntat Comisia Europeana, dupa ce negociatorul sef pentru Brexit al UE a informat statele membre despre convorbirile cu omologul sau britanic.Saptamana viitoare, liderii UE se vor intalni in cadrul unui…

- Un document prezentat vineri la un tribunal scotian indica faptul ca guvernul Johnson se va conforma unei noi legi care il obliga sa solicite o amanare peste termenul de 31 octombrie, daca nu este convenit niciun acord privind Brexitul pana in 19 octombrie. Insa Johnson a scris mai tarziu…

- Prima reacție a Parlamentului European la oferta guvernului britanic ”nu este pozitiva”, a spus miercuri seara deputatul Guy Verhofstadt, care prezideaza grupul însarcinat cu Brexitul în interiorul acestui plen, relateaza AFP. ”Nu este pozitiva pentru ca nu credem”…

- Se preconizeaza ca audierile in acest dosar se vor desfasura timp de trei zile, cu probe din trei procese separate din Anglia, Scotia si Irlanda de Nord.Johnson a respins apelurile de reconvocare a Parlamentului, insistand ca el nu a indus-o in eroare pe regina Elisabeta a II-a atunci cand…