Saptamana 13 a anului 2021/22-28 martie: Echilibru

Echinoctiul de primavara a venit cu energia sa de echilibru, balansare, egalitate zi noapte.Am ajuns in ziua de Echinoctiu in inima padurii, pe varf de munte inzapezit si am stat in adoratie intre soarele care apunea si luna care rasarea .Am simtit femininul si masculinul in echilibru.Nu doar Luna si… [citeste mai departe]