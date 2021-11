Ofițerii de poliție ar trebui sa fie prezenți la toate filmarile unde se folosesc arme de foc, a spus actorul Alec Baldwin, care a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, luna trecuta, in timp ce repeta o scena de film cu o arma incarcata din motive neclare cu muniție reala. „Fiecare film sau […] The post Alec Baldwin vrea polițiști pe platourile de filmare ca sa supravegheze armele first appeared on Ziarul National .