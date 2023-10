Albeștii de Argeș: Investiții în „zona verde” Albeștii de Argeș: Investiții in „zona verde” Un proiect important la care administrația locala din Albeștii de Argeș lucreaza in aceasta perioada vizeaza tranziția catre economia circulara, prin dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile. Totodata, se are in vedere inființarea unui parc fotovoltaic. ”Noi avem inființate platforme de […] Articolul Albeștii de Argeș: Investiții in „zona verde” apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

