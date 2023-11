Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Bestjobs Toamna aceasta a inceput cu numar record de aplicari, dupa ce tot mai mulți candidați vor sa faca o schimbare in cariera și iși cauta un job care sa le asigure un venit stabil și confortabil in actualul context economic. In luna octombrie, candidații activi pe platforma online de recrutare…

- Singurul element identitar al lui Albert Einstein, fizicianul americano-elvetian de etnie evreiasca, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica (1879-1955), pe care l-am vazut in calatoriile mele a fost un bust de marmura, expus la Deutsches Museum/Muzeul German din Munchen cu prilejul unei deplasari…

- Studiu EY – Doar 16% dintre respondenți spun ca au redus sau intenționeaza sa reduca cheltuielile cu serviciile de banda larga, conectivitatea mobila sau streaming-ul la domiciliu – Percepția raportului calitate-preț ramane pozitiva și crește apetitul pentru servicii premium – Probleme care persista:…

- In timpul vizitei sale oficiale in China, presedintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a acordat un interviu in exclusivitate pentru China Media Group (CMG). Tebboune a spus ca Algeria și China au istorii similare și ca ambele au inceput de la zero. „Avem o istorie a colonizarii de 130 de ani, dar țarile…

- Analiza ING Bank x RBL Cele mai mari 60 de companii din regiunea Moldovei (primele 10 companii din județele Suceava, Iași, Neamț, Bacau, Vaslui și Botoșani) au generat o cifra de afaceri de 35,349 miliarde de lei, in creștere cu 25% fața de anul 2021, cand au inregistrat 28,281 miliarde de lei.In total,…

- Studiu Reveal Marketing Research Reveal Marketing Research a derulat un studiu reprezentativ la nivel național pentru a masura percepțiile și atitudinile romanilor referitoare la importanța eficienței energetice a caselor in care locuiesc, urmarind in același timp evoluția acestora comparativ cu studiul…

- WIZZ AIR a deschis cea de-a doua ruta operata pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav: Dortmund – Brasov – Dortmund. Sambata, 2 septembrie, o aeronava WIZZ AIR cu 217 pasageri la bord a aterizat la Brasov, la ora locala 14:20. O ora mai tarziu, aceasta a decolat spre Dortmund, avand imbarcati 203…

- Studiu EY Cea mai recenta ediție a EY Future Consumer Index exploreaza modul in care oamenii din intreaga lume se gandesc la beneficiile personale ale tehnologiei. Experiențele lor de utilizare a instrumentelor digitale acasa și la locul de munca influențeaza ce și cum consuma. Exista oportunitați semnificative…