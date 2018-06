Stiri pe aceeasi tema

- Albania a respins propunerea de a putea gazdui centre de primire a migrantilor care se indreapta catre tari membre ale Uniunii Europene, transmite miercuri dpa. ''Albania nu ar accepta niciodata astfel de tabere de refugiati chiar daca in schimb i s-ar oferi statutul de membra…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare – I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Albania ... The post Cetațean albanez prins de polițiștii de frontiera timișeni in culturile agricole. Barbatul voia sa ajunga ilegal in Europa Occidentala appeared first…

- Respingerea perspectivei ca Albania sa devina intr-o zi membra a Uniunii Europene poate alimenta radicalizarea musulmana din acest stat balcanic, ceea ce ar pune in pericol stabilitatea regionala, a avertizat miercuri premierul albanez Edi Rama, transmite Reuters. Aflat la Berlin pentru a pleda in…

- Respingerea perspectivei ca Albania sa devina intr-o zi membra a Uniunii Europene poate alimenta radicalizarea musulmana din acest stat balcanic, ceea ce ar pune in pericol stabilitatea regionala, a avertizat miercuri premierul albanez Edi Rama, transmite Reuters. Aflat la Berlin pentru…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP.

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP.'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre)…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre) sa…