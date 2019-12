Stiri pe aceeasi tema

- O tanara logodita cu fiul premierului albanez Edi Rama se numara printre cele aproape 50 de victime confirmate ale unui cutremur violent produs marti dimineata in Albania, cel mai puternic din ultimele decenii, care a devastat mai multe zone din vestul tarii, conform media locale citate de DPA.…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit ultimului bilant disponibil, s-ar fi inregistrat cel putin 11 morti…

