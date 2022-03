Stiri pe aceeasi tema

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…

- A fost depașit pragul de 400 de mii de refugiați care au intrat din Ucraina in Romania. Cei mai mulți au adus cu ei doar cateva lucruri stranse in graba din case. Andreea Stiliuc a transmis din punctul de trecere a frontierei din Siret.

- Cei doi ucraineni, sot si sotie, s-au prezentat la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Politistii au descoperit in bagajele lor sume impresionante de bani. Conform Politiei de Frontiera, sambata, 12 martie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- La Virgin Radio Romania Breakfast, vrem sa vorbim despre Oameni de bine! Astfel, dam startul unei noi campanii și ne propunem sa va povestim despre oamenii care nu pot sa stea nepasatori la ceea ce se intampla in Ucraina, oamenii care din puținul lor iși rup pentru a-i ajuta pe cei in nevoie și despre…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Peste 1,2 milioane de oameni au fugit din Ucraina in țarile vecine de cand Rusia și-a lansat invazia la scara larga pe 24 februarie, potrivit cifrelor Națiunilor Unite, potrivit The Guardian. Aproximativ jumatate de milion dintre cei care au fugit sunt copii, estimeaza agenția ONU UNICEF. Peste patru…

- Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat sambata ca peste 150.000 de persoane au fost nevoite sa fuga din calea violențelor rusești din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Este aglomeratie in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, acolo unde zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din calea razboiului si cauta adapost in tara noastra pana cand pericolul va trece si se vor putea intoarce…