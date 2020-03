Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 28 romani care venea din Italia, care a ocolit prin Grecia, a fost oprit in vama Giurgiu. Romanii au fost bagați direct in carantina. Atat pasagerii, cat și șoferul se afla intr-un hotel. Romanii se intorceau din regiunea italiana Calabria. Informațiile despre aceștia au venit și de la…

- Pasagerii și șoferul au fost plasați in carantina, la Hotel Sport, iar autocarul va fi decontaminat și sigilat, a declarat prefectul de Giurgiu, Aneta Matei. Intrebata daca sunt spații suficiente, Aneta Matei a spus ca situația este sub control. Romanii care se intorceau din Calabria vor fi cazați la…

- Autocar cu 21 de romani din Italia, oprit la Giurgiu Un autocar cu 21 de români, venit din Italia, a fost oprit astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Pasagerii și șoferul au fost plasați în carantina, iar autocarul va fi decontaminat a declarat prefectul de Giurgiu,…

- Se incing spriritele la Giurgiu, acolo unde liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, da startul razboiului cu prefectul susținut de PNL. Badalau susține ca prefectul Aneta Matei nu a luat masurile care se impun in cazul epidemiei de coronavirus și nici nu raspunde in termen legal obligațiilor sale.Citește…

- Medicii din Teleorman monitorizeaza in prezent 9 persoane de cetațenie romana, care au calatorit in Italia, regiunile Lombardia și Veneto, in afara zonelor in care s-a constituit carantina de catre autoritațile italiene. In aceste cazuri s-a impus izolarea la domiciliu, in locația declarata la intrarea…

- Femeia de 52 de ani care a venit la Buzau, duminica seara, cu microbuzul din Italia, dintr-o zona cu cazuri de coronavirus confirmate, nu a fost infectata, au anuntat autoritatile locale potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Buzau, Directia Judeteana de Sanatate Publica…

- Italia, tara in care locuiesc peste 1.200.000 de romani, a devenit, peste noapte, cel mai mare focar de coronavirus din Europa, in contextul in care, ieri, numarul de persoane diagnosticate cu Covid-19 depasise...

- FOTO – Arhiva Autoritatile judetului Cluj amenajeaza doua spatii de carantina suplimentare in cazul in care va fi nevoie pentru un numar ridicat de persoane suspecte de coronavirus, pe langa locurile pregatite in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. Prefectul judetului Cluj, Mircea…