Al Pacino, tată la 83 de ani! Cine este iubita lui cu 54 de ani mai tânără La 83 de ani, Al Pacino se pregatește de schimbat scutece! Peste o luna va deveni tata a patra oara, iubita lui fiind cu 54 de ani mai tanara decat el. Al Pacino și actuala iubita și-au oficializat relația anul trecut, in aprilie. Potrivit People, actorul asteapta acest copil cu partenera sa Noor Alfallah, 29 de ani. Noor Alfallah a postat o fotografie cu Pacino pe Instagram in aprilie, in timp ce vizitau o galerie de arta din New York, prima fotografie a cuplului postata pe rețeaua de socializare. Cu toate acestea, la vremea respectiva, mai multe surse au declarat pentru Page Six ca cei doi se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Al Pacino va deveni tata, pentru a patra oara, la varsta de 83 de ani. Iubita celebrului actor Hollywood, cu care are o relație de anul trecut, este insarcinata. Zvonul a fost confirmat de reprezentanții lui Pacino, cat și de mai multe publicații din strainatate.

