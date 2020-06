Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Oradea a fost inclus in topul celor mai sigure destinații europene ale anului de catre Asociația European Best Destinations. Este al doilea din Romania la aceasta categorie, dupa Sibiu.

- Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinatii turistice din Europa in timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agentie de turism sustinuta de Uniunea Europeana, a inclus orasul pe lista „Cele mai sigure destinatii de vizitat in Europa”.

- Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD), care se incadreaza in Reteaua EDEN a Comisiei Europene, a intocmit o lista a celor mai sigure 20 de destinatii pentru calatorii si turism, dupa coronavirus. Pe lista preluata de Forbes, apar mai multe orase din Polonia, Croatia, Grecia,…

- Compania Tarom va reincepe zborurile catre destinații europene incepand cu data de 2 mai 2020. Prima dintre acestea va fi Amsterdam, urmata de Atena, Paris și Frankfurt. Astfel, pe 2 mai se va putea zbura spre Amsterdam, pe 4 mai spre Atena, pe 6 mai spre Paris, Frankfurt și, din nou, Amsterdam. …