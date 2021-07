Al doilea bazar caritabil organizat de Asociația „Diakoniewerk International”, la Sebeș Asociația „Diakoniewerk International” organizeaza la Sebeș, in Piața Primariei, astazi și maine, intre orele 08.00-17.00, un alt bazar caritabil unde se gasesc expuse carți, puzzle-uri, jucarii, haine pentru copii și adulți, figurine ipsos și alte obiecte handmade. Fondurile stranse in urma organizarii acestor targuri vor fi folosite pentru a utila atelierul de tamplarie din cadrul Centrului Ocupațional pentru Persoane cu Dizabilitați. Acest centru este un serviciu social aflat sub egida Asociației Diakoniewerk International, beneficiarii acestuia sunt tineri și adulți cu dizabilitați cu varsta… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programe de incluziune sociala si educationale Foto: crucearosie.ro. Sute de locuitori din medii defavorizate din comuna Sânpetru de Câmpie, judetul Mures, vor beneficia de programe de incluziune sociala, asistenta medicala, formare profesionala, întabularea locuintelor…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitatii Cioroboreni. Sase persoane, patru adulti si doi copii, au fost transportate la spital „In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, sase persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si SAJ. Cei patru adulti si doi…

- Peste 200 de persoane din judetul Covasna si din afara acestuia s-au vaccinat impotriva COVID-19 in cadrul celui de-al doilea maraton organizat la sfarsitul saptamanii trecute in incinta noului centru comercial Sepsi Value din municipiul Sfantu Gheorghe, informeaza Prefectura Covasna. Potrivit reprezentantilor…

- Peste 4.000 de persoane s-au imunizat in timpul celui de-al doilea maraton de vaccinate organizat la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr.T. Popa’ din Iasi, a informat, luni, prefectul Marian Grigoras. Potrivit sursei citate, de vineri de la ora 16,00 pana luni la ora 08,00 s-au vaccinat 4.093…

- Clujenii au organizat petreceri în lanț în acest weekend, însa polițiștii au întrerupt repede petrecerile private ilegale. Ultima petrecere întrerupta de polițiști a fost la un local din Cluj-Napoca, unde au participat 52 de oameni care…

- La maratonul de vaccinare organizat in perioada 4-11 mai in spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara s-au vaccinat impotriva COVID-19 peste 21.100 de persoane care nu...

- REȘIȚA – Este, de altfel, singura societate comerciala din Caras-Severin care a organizat vaccinarea angajatilor la sediu. Imunizarea a inceput luni, 10 mai 2021, pe liste fiind inscrise 288 de persoane ce urmeaza sa fie vaccinate impotriva virusului SARS CoV-2! Vaccinarea personalului TMK este efectuata…

- SEBEȘ: Anunt de participare Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general 1.Autoritatea contractanta: Municipiul Sebes, cu sediul in Municipiul Sebes, Str. Piata Primariei, nr. 1, 515800, judetul Alba, cod fiscal…