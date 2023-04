Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, in jurul orei 20:15, trei mașini s-au ciocnit pe strada Alba Iulia, intersecția cu strada Paris, din sectorul Buiucani. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Menționam ca in accident au fost implicate trei automobile: doua mașini marca Audi și o Mazda. Din imagini se…

- O tanara de 18 ani a fost preluata, sambata, de salvamontiști, dupa un accident cu ATV-ul, pe partia Vartop-Arieseni din Alba. In aceeași zona, in urma cu 3 saptamani a avut loc un alt accident grav cu un ATV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primaria municipiului Chișinau informează ca, in perioada: 08.03-31.05.2023, va fi suspendat traficului rutier pe str. 31 August 1989, pe tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și A. Pușkin, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a strazii.

- Circulația transportului public din Capitala este perturbata din cauza protestului care urmeaza sa aiba loc in centrul Capitalei, dar și din cauza haosului creat pe drumul spre Stauceni. Potrivit RTEC, rutele de autobuz nr.

- Regia Transport Electric Chișinau (RTEC) anunța ca din cauza unui accident rutier, produs pe strada Tudor Vladimirescu din capitala transportul public este redirecționat și atesta intarzieri. „Personalul liniar este la dispoziția publicului calator pentru a oferi informații despre redirecționari”, menționeaza…

- Circulația transportului pe strada Nicolae Dimo, tronsonul cuprins intre strazile Alecu Russo și Tudor Vadimirescu, va fi sistata sambata, intre orele 09:00 – 16:00, scrie Publika.md . In acest interval de timp vor fi executate lucrari de defrișare a unor arbori. Șoferii sunt indemnați sa ocoleasca…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost transportat la spital, in urma unui grav accident rutier. Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, 16 ianuarie, pe strada Uzinelor din Capitala. Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Nina Dubovca, a declarat ca-n accident au fost implicate doua mașini, conduse…