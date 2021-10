Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Agriculturii Adrian Oros a annțat ca se retrage din grupul parlamentar al PNL de la Senat. El susține ca in cateva saptamani “echipa caștigatoare” a transformat PNL din cel mai onorabil partid romanesc, in cel mai detestat si izolat partid, compromițand șansele Romaniei la dezvoltare.…

- Deputatul PNL a anunțat ca parasește grupul parlamentar PNL din 1 noiembrie 2021. Aflata la primul mandat in Parlament, de anul trecut, Luminița Barcari, fost secretar de stat in Ministerul Educației in Guvernul Orban, in 2020, in mandatul fostului ministru Monica Anisie.Este al 8-lea parlamentar liberal…

- Florin Roman, președinte interimar al Camerei Deputaților, a anunțat joi, intr-un mesaj pe Facebook , ca va propune excluderea din PNL a tuturor parlamentarilor care au parasit grupul parlamentar și critica formațiunea. Șase parlamentari au parasit in aceasta saptamana grupul parlamentar al PNL, primul…