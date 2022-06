Ajutorul de Covid – Sumele plătite pe fiecare specie, de la 49 lei la 170 lei pe cap de animal Platile aferente schemelor de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovin, suin si avicol, pentru anul 2022 au atins o suma de peste 321,9 milioane de lei, potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru sectorul bovin au fost efectuate, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID, plati de 170,1 milioane de lei pentru 92.097 de beneficiari, pentru sectorul suin – 97,03 milioane de lei pentru 239 de beneficiari si pentru sectorul avicol – 54,8 milioane de lei pentru 309 de beneficiari. Cuantum pe cap de animal Cuantumurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

