Ajutor pentru încălzire pe perioada iernii Direcția de Asistența Sociala (DAS) Targu Mureș a anunțat pe pagina oficiala de Facebook a instituției ca miercuri, 1 noiembrie, va incepe sesiunea de preluare a documentației privind acordarea ajutorului de incalzire a locuinței/ suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru incalzire va fi acordat pentru perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024, in timp ce suplimentul … Post-ul Ajutor pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

