- Banca Mondiala a anuntat joi, 9 februarie, ca va acorda un sprijin de 1,78 miliarde de dolari Turciei, pentru redresarea și reconstrucția țarii, dupa cutremurul violent in care si-au pierdut viata mii de oameni, transmite publicația Bar r ons , care citeaza AFP. „Acordam o asistenta imediata si pregatim…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Statele Unite anunța un nou pachet semnificativ de asistența pentru securitate acordat Ucrainei, pentru a putea continua sa se apere in razboiului pornit de Rusia acum un an. Este vorba despre sute de vehicule blindate de diferite tipuri, insa fara tancuri grele.

- Achiziționarea Twitter pentru 44 miliarde dolari nu a fost de bun augur pentru averea estimata a patronului Tesla și SpaceX. Daca la sfarșitul anului 2021 averea acestuia se ridica la 340 miliarde dolari, acum este estimata la doar 137 miliarde dolari. Sigur, sa nu va imaginați ca Musk avea banii in…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat marti ca va furniza Ucrainei inca 4,5 miliarde de dolari (4,37 miliarde de euro) pentru acoperirea necesitatilor bugetare curente, informeaza cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Miliardarul australian din industria miniera Andrew Forrest a lansat un fond de investitii care va avea o valoare de cel putin 25 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstructia Ucrainei devastate de razboi, scrie BBC.

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a anunțat ca vrea sa doneze din timpul vieții cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari. Intr-un interviu pentru CNN, Bezos a afirmat ca isi pune averea la bataie pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice și a sprijini oamenii care pot „uni omenirea…