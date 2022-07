O femeie din Suceava va beneficia de un ajutor de urgența in valoare de 50.000 de lei, din bugetul local, pentru ca fiul ei, diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica sa continue tratamentul și sa fie monitorizat la o clinica din Turcia. Femeia se numește Cristina Gabriela Pricope-Oroian, iar fiul Sebastian. Tot din bugetul local, suceveanca […] The post Ajutoare financiare de 72.000 de lei aprobate de Consiliul Local Suceava pentru un copil bolnav de leucemie și pentru o fata care sufera de scolioza atipica first appeared on Suceava News Online .