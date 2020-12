Ajunul Crăciunului găsește România cu Guvern Cabinetul propus de Florin Citu si programul de guvernare au primit, ieri, votul de incredere in camerele reunite ale Parlamentului, la capatul unei sedinte in care premierul desemnat a fost huiduit si aplaudat, iar AUR a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala pentru faptul ca nu ar fi fost respectata procedura legala de investitura. In favoarea noului cabinet au votat 260 parlamentari. Au fost 186 voturi „impotriva”. Pentru ca Executivul sa fie investit este nevoie de majoritatea voturilor parlamentarilor validati, adica 228 de voturi „pentru”. Votul a fost secret, cu bile. Florin Cițu a… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

