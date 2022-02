Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din domenii precum construcții, HoReCa și comerț vor oameni cat mai calificați in județul Maramureș, spun reprezentanții AJOFM. De asemenea, chiar daca 2021 a fost un an in care am avut multe restricții din cauza pandemiei, angajarile in județ au avut un trend pozitiv fața de 2020. ”Faptul…

- Angajatorii din județul Maramureș afectați de masurile luate ca urmare a pandemiei pot depune cererile pentru șomajul tehnic la AJOFM. Șomajul tehnic se acorda pana la 31 martie pentru doua categorii de salariați. ”Șomajul tehnic se acorda incepand cu 20 ianuarie 2022 și pana la 31 martie. Se acorda…

- Rata șomajului a atins minimul istoric in județul Maramureș in ultimii 30, ajungand la o rata de 1,87%. Ca o comparație, in perioada de lockdown din martie 2020, rata era mult mai mare, de 2,28%. ”In județul Maramureș, rata șomajului a atins minimul istoric din ultimii 30 de ani. Avem o rata de 1,87%,…

- Cu toate ca traim vremuri tumultoase, iar Pandemia a redus numarul locurilor de munca, in Maramures situatia e diferita. Potrivit conducerii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures (AJOFM) avem o rata a somajului mai mica decat a fost in ultimii 30 de ani. Din iunie 1991 nu am mai…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau va deschide primele cursuri de calificare/recalificare, din cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și destinat tinerilor șomeri NEETs…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat miercuri, 5 ianuarie, ca in județ sunt disponibile 199 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de administrator societate comerciala, cel de asistent manager sau cel de contabil. Vezi in documentul de mai jos locurile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat miercuri, 8 decembrie, faptul ca in județ sunt disponibile 326 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de consilier juridic, cel de casier sau cel de șofer. Vezi in documentul de mai jos locurile de munca vacante,…

- Pandemia a adus schimbari evidente pe piața forței de munca in Maramureș. O spun cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș, care vorbesc despre o creștere a numarului de locuri vacante in anumite domenii, cum ar fi transporturile sau prelucrarea metalelor. „Schimbarile pe…