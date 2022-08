Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: aiudeanul David George Cozma, locul 13 la FOTE, in proba de 1500 metri Atletul David George Cozma (ACS Atletisch Aiud) a reușit un rezultat de apreciat in proba de 1500 de metri din cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). In competiția ce se disputa la Banska Bystrica, sportivul…

- Falticeneanca Aissia Claudia Prisecariu, in varsta de doar 14 ani, a avut o comportare de excepție la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica (Slovacia).Inotatoarea antrenata la ACS „Nada Florilor" de Andrei Pinticanu și Luis Lacatuș a concurat in patru probe, ...

- Sportivii romani au cucerit alte șase medalii, dintre care una de aur, doua de argint si trei de bronz, la Festivalului Olimpic al Tineretului European, competiție ce are loc la Banska Bystrica (Slovacia). Medalia de aur a fost castigata de judoka Bogdan Alexandru Petre la cat. 100 kg, iar cele de argint…

- Romania a cucerit marți primele doua medalii la cea de-a XVI-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2022), la Banska Bystrica (Slovacia).Prima medalie a fost obținuta de atleta Ana Maria Visan: bronz in proba de aruncare a discului. Tot marți, inotatoarea Aissia Prisecariu…

- Romania a cucerit primele sale doua medalii la cea de-a XVI-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2022), una de argint la inot si una de bronz la atletism, dar a fost aproape sa castige si a treia sa medalie, marti, la Banska Bystrica, insa stafeta combinata a incheiat…

- Inotatoarea romana Aissia Claudia Prisecariu a castigat medalia de argint in proba de 200 m spate, marti, la Banska Bystrica (Slovacia), la cea de-a XVI-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2022). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In perioada 24-30 iulie 2022, la Banska Bystrica, in Slovacia, are loc ediția din acest an a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). Din delegația REomaniei la atletism fac parte și doi campineni, urmare a rezultatelor foarte bune din acest sezon.