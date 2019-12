Stiri pe aceeasi tema

- Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei pentru anul 2020, de la 1% la 2%, aplicata la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti, reprezinta o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat,…

- Primaria Capitalei va dubla taxa de promovare turistica, de la 1% la 2% din tariful de cazare, potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de miercuri, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta a facut anunțul- Decizia pe care a luat-o in privința pensiilor…

- Gabriela Firea le cere din nou sprijinul consilierilor generali pentru a lua in administrare trei parcele din Padurea Baneasa, pe care sa le transforme in parc. Inca de pe 24 octombrie, Gabriela Firea a solicitat aprobarea Consiliului General pentru a recupera de la Romsilva trei parcele de…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa discute, in sedinta de joi, un proiect de rectificare bugetara care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei a celor 900 de milioane de lei prevazute...

- Modificari importante in privinta taxei de poluare pe care vor fi nevoiti sa o plateasca soferii in Bucuresti. Taxa oxigen a fost aprobata in Consiliul General al Capitalei, dar intr-o forma schimbata consistent fata de proiectul initial. Conform noilor prevederi, toate masinile sub euro 4 vor plati…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi ca majorarea taxei turistice de la 1% la 2% reprezinta o crestere foarte mica, reprezentand bani care vor aduce beneficii bucurestenilor, prin crearea de noi locuri ...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului trecerea Padurii Parc Baneasa in domeniul public al Capitalei in scopul reamenajarii ca parc, un proiect de hotarare in acest sens aflandu-se pe ordinea de zi a sedintei de joi.

- ”Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. g (primarii, viceprimarii,…