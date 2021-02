Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți este un inceput de saptamana obișnuit, dar iata ca astazi are loc o ”mare sarbatoare”! Ziua de 18 ianuarie este desemnata ca fiind cea mai deprimanta zi a anului! Ce inseamna de fapt acest lucru!

- Rica Raducanu și soția sa au fost confirmați cu noul coronavirus, iar in aceste momente amandoi sunt internați in spital! Partenera de viața a fostului portar de la FC Rapid e in stare mai grava, iar fotbalistul a declarat intr-o emisiune ca e intubata!

- Vortexul polar a lovit Europa la inceputul anului 2021 și, din pacate, conform specialiștilor, acest fenomen meteo ar putea ajunge și in Romania. Iata ce inseamna aceasta schimbare a vremii extrem de brusca, care va aduce temperaturi foarte scazute.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca daca noua tulpina de coronavirus a fost descoperita la o pacienta care nu a fost in afara tarii, inseamna ca noua tulpina de virus se raspandeste in comunitate. ”Faptul ca am depistat-o la o pacienta, nu inseamna ca este singura…

- Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Boboteaza, care se va desfașura in Portul Tomis, unde vor fi aruncate in mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care spune ca „daca ne ascundem de sarbatori inseamna ca vrem sa fim biruiți de boala”,…

- 2021 va fi un an bun din punct de vedere financiar, cel putin asa afirma astrologii din Taiwan. Conform zodiacului chinezesc, pe 3 februarie incepe anul bivolului alb de metal, animal care aduce castiguri financiare, dar, neaparat, muncite. La templele din Taiwan au inceput deja ritualurile pentru noul…

- Edilul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a criticat lipsa de la sedinta a alesilor partidului din care si el face parte, dupa ce in urma cu cateva zile acestia au fost singurii care s-au exprimat in favoarea proiectului de alocare de bani.

- Ințelepciunea inseamna minte conectata la bunatate. Mintea fara bunatate este o viclenie. Despre acest lucru a scris in cartea sa "Scrisori despre bunatate" culturologul, doctorul in filologie, profesorul Dmitri Lihacev, transmite Noi.md. El a menționat ca noi toți venim din taina și ne intoarcem in…