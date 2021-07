Stiri pe aceeasi tema

- Se fac investiții importante pentru pacienți la Spitalul Județean din oraș. Potrivit managerului Raul Patrașcu, unitatea sanitara deruleaza acum un proiect cu fonduri europene in valoare de zece milioane de euro caștigat anul trecut prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Patrașcu spune ca au…

- Ministerul Finantelor a atras de la populatie peste 7 miliarde de lei (peste 1,4 miliarde de euro) prin intermediul celor patru oferte derulate pe Bursa de la Bucuresti in 2020 si 2021, se arata intr-un comunicat al BVB. Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate in lei si in euro, au…

- ”Omniasig Vienna Insurance Group va acorda, conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27 aprilie 2021, dividende in valoare totala de peste 18 milioane lei, ceea ce reprezinta o valoare bruta de 0,125 lei/actiune. O astfel de masura are loc pentru prima data in ultimii 10 ani”,…

- A doua emisiune de obligațiuni Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobila și decorațiuni din Europa Centrala și de Est, debuteaza azi la bursa sub simbolul bursier VIV26E. Vivre Deco a incheiat un plasament privat de obligațiuni in aprilie 2021 și a atras de la investitorii din…

- In primele sase luni, au fost listate la BVB emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 milioane euro, iar capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a depasit 123 miliarde lei, echivalentul a 25 miliarde euro, a anuntat bursa,…

- Volumul investitiilor pe piata imobiliarelor din Romania a fost de circa 74 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, cu aproximativ 50% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, insa estimarile pentru intregul an indica un volum investitional de peste 700 de milioane de euro,…

- ”In 2001, statul roman a privatizat 40,08%, pachet minoritar. Niciodata nu am avut 90% cum spune Ilie Cristescu, marele director. Nu am cumparat cladiri, am cumparat acțiuni. Cu doua saptamani inainte de privatizare, am cumparat 4,25% de pe Bursa cu 425 de lei acțiunea. Dupa doua saptamani, la o licitație…

- Libra Internet Bank vrea sa emita obligatiuni de cel mult 40 de milioane de euro, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila. Decizia a fost aprobata de actionari in Adunarea Generala din 16...