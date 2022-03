Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Fermierilor din Romania (AFR) sustine ca la ora actuala sunt tot mai putini fermieri care fac agricultura de performanta in Romania, in conditiile in care datele provizorii ale Recensamantului Agricol arata ca mai mult de un sfert dintre ferme au disparut intre anii 2010 si 2020. In anul 2020,…

- In anul 2020, in Romania existau 2887 de mii de exploatații agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, potrivit INS. Rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020 arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatațiilor agricole a scazut cu 972 mii, respectiv…

- Planurile Uniunii Europene au nevoie de o revizuire temporara de la principiile strategiei „From Farm To Fork” si chiar de o amanare a termenelor pentru obiectivele propuse, in conditiile in care, in actualul context economic, este nevoie de fiecare metru patrat de teren agricol care sa produca hrana…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat ca Guvernul a alocat 7,5 miliarde de lei pentru finanțarea IMM-urilor din construcții, agricultura, producție și din zona de intermediere. Gheorghe Șoldan a spus ca Romania resimte efectele razboiului din Ucraina din punct de vedere economic și este…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu, presedintele PSD Caras-Severin, trage un semnal de alarma si spune ca trebuie rediscutate conditiile PNRR! Si asta pentru ca acele condiții s-au schimbat radical fața de momentul asumarii angajamentelor! „Este razboi la granița țarii noastre, suntem printre…

- Fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, a demisionat miercuri din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), unde fusese numit la sfarsitul anului trecut, potrivit unui comunicat de presa. Numirea lui Stanescu a fost puternic criticata…