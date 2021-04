Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Dan Tudorache, semnaleaza vineri, cand magazinele s-au inchis de la 18.00, ca aglomerația de la cumparaturi s-a mutat apoi la benzinarii. Citește și: Cristian Tudor Popescu critica reducerea programului magazinelor: 'Raed Arafat a dat un raspuns…

- Aglomerație in piețele și in mall-urile din Capitala in prima zi de vineri in care sunt impuse noile restricții de weekend. Piețele, magazinele și terasele se inchid la ora 18:00. Totodata, deplasarea in afara locuinței e interzisa incepand cu ora 20:00, pentru cei care nu au un motiv intemeiat.

- Dr. Monica Pop a declarat, luni, ca protestele anti-restrictii din Romania sunt justificate, in contextul in care mii de oameni protestau, in cursul serii in Bucuresti si in numeroase alte orase, dupa ce ce Guvernul a decis sa fie interzisa circulatia dupa ora 20 iar magazinele sa se inchida la ora…

- Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Sanatații, respinge ideea ca reducerea orelor de funcționare a magazinelor ar fi de ajutor in combaterea pandemiei.Inchiderea magazinelor nu ajuta la combaterea pandemiei„Am facut un review rapid al studiilor cu privire la intervențiile non-farmaceutice…

- Profesorul UBB Ștefan Voinea, afirma ca inchiderea magazinelor mai devreme nu este o soluție pentru combaterea raspandirii virusului. Cea mai buna in oprirea raspandirii virusului ar avea-o interzicerea intalnirii persoanelor in grupuri mici și inchiderea instituțiilor educaționale.

- Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, respinge inchiderea mai devreme a magazinelor ca fiind o masura eficienta pentru combaterea pandemiei. El spune ca soluțiile cele mai bune, potrivit mai multor studii, sunt interzicerea intalnirilor in grupuri mici și inchiderea…

- Doctorul Monica Pop a comentat decizia autoritaților care prevede inchiderea magazinelor la ora 21:00, in condițiile in care se poate circula legal pana la ora 23:00. „Aglomerarea intre 20:30 – 21 nu e o zadarnicire a combaterii bolii??!!” Monica Pop, despre decizia autoritaților de a inchide magazinele…