Orasele si guvernele din Europa trebuie sa faca mai mult pentru a se pregati pentru consecintelor schimbarilor climatice care afecteaza zonele urbane, inclusiv un risc crescut de inundatii si secete, a declarat marti Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa. Aceasta problema este una esentiala in conditiile in care aproape 75% dintre europeni traiesc in mediul urban si numarul lor urmeaza sa creasca in urmatorii ani, a precizat agentia cu sediul la Copenhaga. Rolul cheie in economie pe care orasele il au in calitate de huburi industriale si in domeniul serviciilor a fost un alt aspect mentionat…