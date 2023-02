Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Otto loveste vineri Europa, in special partea nordica a continentului, fiind anuntate rafale de peste 100 km/h in unele zone.Conform meteorologilor furtuna poate sa ajunga inclusiv in Romania, desi tara noastra e pozitionata la limita furtunii. Cert e ca jumatatea nordica a Europei si Marea…

- Premierul Viktor Orban și omologii sai din alte țari au cerut UE finanțarea amplasarii de garduri la granițe pentru impiedicarea refugiaților și migranților. Cererea vine inainte de summitul celor 27 de lideri ai statelor UE care are loc joi și vineri, saptamana aceasta, precizeaza Reuters și Agerpres…

- Premierul ungar Viktor Orban a indemnat marti Uniunea Europeana sa finanteze ridicarea de garduri la granite, relansand o idee considerata mult timp inadmisibila, inaintea unui summit al liderilor UE consacrat reducerii imigratiei ilegale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Summitul celor 27 de…

- Potrivit datelor comunicate saptamana aceasta de Eurostat, agenția europeana de statistica, prețurile alimentelor au continuat sa creasca in toata Europa, deși inflația a scazut pentru a doua luna consecutiv, transmite Euronews. Inflația prețurilor la alimente in UE a fost de 18,2% și de 16,2% in zona…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a intalnit și a discutat cu trupele NATO și cu King’s Royal Hussars, apoi le-a servit cina de Craciun, cand a vizitat Baza militara TAPA, in Estonia. Calatoria in Estonia a avut loc dupa ce Sunak s-a intalnit cu omologii sai nordici, baltici și olandezi la summitul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut luni, 19 decembrie, liderilor occidentali reuniți in Letonia, sa furnizeze țarii sale o gama larga de sisteme de aparare și arme care sa duca la oprirea razboiului izbucnit in urma cu zece luni, relateaza Reuters . Intr-un mesaj video adresat in…

- Șeful guvernului de la Londra, Rishi Sunak, a declarat luni, 19 decembrie, la summit-ul liderilor Forței Expediționare Comune (JEF) din capitala Letoniei, ca orice apel al Rusiei la incetarea focului in Ucraina ar fi „fals” pentru ca va oferi posibilitatea ca forțele Moscovei sa se regrupeze, relateaza…

- Copiii ucraineni „ințeleg totul”, a transmis luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a vorbit despre dorințele pe care le au de sarbatori, in contextul razboiului, transmite CNN . „Astazi, de Sfantul Nicolae, teroriștii ruși au oferit un cadou copiilor ucraineni cu noi lovituri. In scrisorile…