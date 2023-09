Stiri pe aceeasi tema

- Mister total in cazul morții unei tinere farmaciste: Fata a fost gasita moarta langa șinele de cale ferata, in Gara CiulnițaMoarte suspecta a fiicei unui fost luptator DIAS. Fata era asteptata sa vina acasa cu trenul din Mangalia, insa a fost gasita fara suflare in Gara Ciulnița, cu rani la cap.…

- Trupul unei fete a fost descoperit in Parcul Tosca din Mangalia. La fata locului au venit politistii si jandarmii, conform informatiilor initiale. Cadavrul prezenta urme de violența, echipajul medical declarand, ulterior, decesul. Trupul fetitei a fost transportat la IML. Ar fi fost gasita sub o…

- O fetița de 12 ani a fost gasita moarta la 5.30 dimineața intr-un parc din municipiul Mangalia. Corpul prezenta urme de violența. In 6 august... The post Fetița de 12 ani, gasita moarta in parc. Pe corpul acesteia s-au constatat urma de violența, iar oamenii legii din Mangalia cauta indicii cu privire…

- Cand Afraa a fost gasita sub daramaturile unei cladiri prabușite dupa cutremurul din Siria in 6 februarie, inca era legata cu cordonul ombilical de mama ei care murise imediat dupa naștere. Imaginile cu salvarea bebelușului au devenit virale și au emoționat intreaga lume. Azi, Afraa – așa cum a fost…

- 25 de ani, de o frumusete rapitoare si cu viitor in fata, dar nu au fost suficiente pentru ea. Patricia Maria a ales moartea, lasand in urma sa multe intrebari fara raspuns. Tanara a fost gasita fara viata, duminica, in jurul pranzului de receptionera unui hotel din Timisoara. Patricia se cazase acolo…

- O fetita de patru ani a disparut miercuri dupa–amiaza din curtea casei sale din judetului Tulcea. Joi, ea a fost gasita moarta pe malul stang la Bratului Sulina, scrie News.ro. Politistii din cadrul Postului de Politie Maliuc au fost sesizati, miercuri, prin apel 112, in jurul orei 17.00, de catre o…

- O fetița de patru ani a fost gasita moarta in Tulcea. In urma cu doar o zi, micuța a fost dat disparuta de mama ei și a anunțat poliția la 112. In cele din urma, fiica ei a fost gasita fara viața. Ultima data cand a fost vazuta de mama ei, fetița era in curtea casei.

- In aceasta dimineata a fost gasita copila care a fost data disparuta aseara, pe 12 iulie, in localitatea Vulturu din judetul Tulcea. Trupul ei a fost descoperit neinsufletit la Bratul Sulina. Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea a anuntat, printr un comunicat de presa, ca in seara zilei de 12 iulie…