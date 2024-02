Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Aceasta perspectiva este „absolut vitala pentru pacea și securitatea pe termen lung a regiunii”, a spus șeful diplomației britanice, citat de The Guardian.Marea Britanie ar putea recunoaște oficial un stat palestinian dupa incetarea focului in Gaza, fara a aștepta rezultatul a ceea ce ar putea fi ani…

- Armata israeliana a anunțat ca „extinde operațiunile” și distruge infrastructura Hamas din zona Khan Younis din sudul Gazei. Vineri seara, au fost lupte intense intre armata israeliana și luptatorii Hamas, cand loviturile tancurilor israeliene și bombardamentelor aeriene au rasunat in zona. In acest…

- Mai putin de o treime din in spitalele din Gaza mai sunt parțial funcționale, a declarat marti Richard Peeperkorn, reprezentantul OMS pentru Teritoriile Palestiniene. "In doar 66 de zile, sistemul de sanatate a trecut de la 36 de spitale funcționale la 11 spitale parțial funcționale - unul in nord și…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirma ca Beirutul ar putea fi transformat in Gaza daca gruparea militanta libaneza Hezbollah iși va intensifica atacurile intr-un "razboi total" impotriva țarii sale. De la izbucnirea razboiului, au avut loc schimburi constante de focuri peste granița intre armata…