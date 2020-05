Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intervine în scandalul generat de declarațiile premierului Ion Chicu, care a raspuns unor critici ale europarlamentarului Siegfried Muresan spunând ca România este cea mai corupta tara din Europa. Dodon sare în apararea lui Chicu și…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune, dupa atacul premierului Republicii Moldova la adresa Romaniei, ca spera ca autoritatile de la Chisinau sa nu fie un obstacol in dorinta autoritatilor de la Bucuresti de a-i ajuta pe romanii basarabeni. Declarațiile premierului moldovean Ion Chicu potrivit carora…

- - Liderul Partidului Actiune si Solidaritate Maia Sandu: Chicu e doar o sluga fidela a lui Dodon. Regretam comportamentul neadecvat al acestor personaje si cerem scuze pentru tupeul si proasta lor educatie Guvernul lui Dodon a intrecut orice masura, atacurile de azi ale lui Chicu demonstreaza lipsa…

- Tensiuni intre Republica Moldova și Romania dupa ce premierul Ion Chicu a facut declarații dure la adresa Bucureștiului. El s-a referit intr-o postare pe o rețea sociala la corupția din Romania și la modul in care țara noastra a gestionat criza Covid-19. Potrivit stiri.tvr.ro, intr-o postare pe o rețea…

- MAE reactioneaza la afirmatiile premierului moldovean Ion Chicu la adresa tarii noastreconsiderandu-le denigratoare si inadecvate in contextul actual al pandemiei in care Ramania a ajutat Republica Moldova. Totodata, a anuntat ca ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu discutat deja cu omologul…

- Eugen Tomac, președintele PMP, a reacționat dur, pe Facebook, dupa declarațiile denigratoare ale premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, la adresa Romaniei."Dupa atacurile de astazi ale premierului moldovean Chicu la adresa Romaniei și a Uniunii Europene, cred ca raspunsul nostru prompt…

- Premierul moldovean Ion Chicu a multumit echipei de medici romani care si-au incheiat vineri misiunea in Republica Moldova desfasurata timp de 14 zile in municipiile Chisinau, Balti si Cahul in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, conform unui comunicat al guvernului de la Chisinau. "Va multumim…