AFIR şi-a adaptat vizitele vizitele pe teren, pentru continuarea programelor beneficiarilor Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a adaptat masurile cu caracter special aplicate in ultima perioada ca urmare a prevederilor autoritatilor privind epidemia de Covid-19, renuntand la unele din vizitele pe teren ale expertilor, se mentioneaza intr-un comunicat al AFIR remis joi AGERPRES. Astfel, AFIR a stabilit efectuarea vizitelor pe teren de catre expertii Agentiei in urmatoarele conditii: in cazul proiectelor pentru care beneficiarii au depus transe intermediare de plata, expertii AFIR vor putea autoriza plata fara a efectua vizita la locul investitiei, doar in baza verificarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

