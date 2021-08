Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, situat la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, cea de a zecea capitala provinciala pe care o cuceresc in decurs de o saptamana, potrivit unui consilier provincial, relateaza AFP.”Pot sa confirm ca Ghazni a cazut pe mana talibanilor in aceasta (joi) dimineata.…

- Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE. Dupa zile…

- Locuitorii din Kandahar se tem de avansul talibanilor asupra orașului. Mii de afgani s-au mutat și mulți au fost forțați sa fuga in locuri mai sigure, in timp ce talibanii inconjoara orașul Kandahar, informeaza Aljazeera.com. Saptamana trecuta, Kawsar Sama și familia ei și-au impachetat lucrurile…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Talibanii au preluat controlul duminica asupra districtului-cheie Panjwai, din vechiul lor bastion din provincia meridionala Kandahar, dupa lupte in timpul noptii impotriva fortelor afgane, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. Situat la circa 15 kilometri de orasul Kandahar, capitala…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…