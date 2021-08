Guvernul rus va solicita permisiune de zbor din Afganistan in septembrie pentru a aduce studenti afgani care intentioneaza sa studieze in Rusia, a anuntat marti Ambasada Federatiei Ruse la Kabul intr-un comunicat, citat de Reuters. Recucerirea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea opri sute de afgani sa ocupe locuri la universitatile din Rusia sau sa continue invatamantul mutat online in timpul pandemiei de coronavirus, au declarat mai multi studenti saptamana trecuta. Ambasadorul Rusiei in Afganistan Dmitri Jirnov a spus anterior ca cunoaste aceasta problema si este in legatura cu…