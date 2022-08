Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica: Unirea Alba Iulia a fost preluata de Primaria municipiului Alba Iulia! Un nou inceput pentru clubul fanion al Albei! AFC Unirea 1924 Alba Iulia a fost preluata de Primaria municipiului Alba Iulia, in urma votului in unanimitate al aleșilor locali in cadrul unei Ședințe extraordinare…

- Moment istoric pentru fotbalul albaiulian: AFC Unirea 1924, preluata de primarie, prin CS Municipal. Consilierii au votat cesionarea Moment istoric pentru fotbalul albaiulian: AFC Unirea 1924, preluata de primarie, prin CS Municipal. Consilierii au votat cesionarea Consilierii locali ai municipiului…

- Una dintre cele mai vechi scoli din Pascani a ajuns in stadiu avansat de degradare. Unele sali de clasa nu mai au acoperis iar in interior au inceput sa creasca copaci. De asemenea parchetul este distrus in totalitate iar peretii au inceput sa se darame Este vorba despre cladirea scolii din cartierul…

- Consilierii locali au aprobat, joi, in unanimitate, soluția gasita de Primarie, in parteneriat cu IȘJ Cluj, pentru a putea menține personalul din creșele din municipiu in forma actuala și cu salariile integrale.

- Opozitia din Consiliul Local Mircesti castiga batalie dupa batalie in instanta. Pana acum, patru consilieri locali dintre cei sase liberali exclusi de majoritatea USR Plus – PSD au obtinut din partea Tribunalului anularea hotararilor prin care au fost eliminati din CL. Ultimele doua sentinte au fost…

- Primaria municipiului Constanta informeaza joi, 2 iunie, despre organizarea unei consultari a pietei, pentru inchirierea unui spatiu administrativ cu destinatia de birouri pentru desfasurarea activitatii unor compartimente din cadrul Primariei municipiului Constanta.Astfel, cei interesati pot procura…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea a anuntat, miercuri, ca se va startul sezonului estival la sfarsitul saptamanii pentru Strandul Ostroveni, cea mai mare baza de agrement a orasului, tarifele de acces fiind neschimbate fata de anul trecut, potrivit Agerpres."Baza de agrement 'Strand Ostroveni' din…