Omul de afaceri Cristian Țanțareanu a fost audiat, marți, ca martor la DNA in dosarul de mare corupție al primarului din Corbeanca. Potrivit acestora audierile in dosarul edilului sunt in toi și se efectueaza mai multe acte procedurale. Curtea de Apel București a stabilit, in 23 mai, definitiv, admiterea contestației DNA la decizia Tribunalului București de lasare in libertate a primarului din Corbeanca, reținut pentru fapte de mare corupție. Astfel, edilul va fi incarcerat pentru 30 de zile in arestul Central al Poliției Capitalei. Anterior acestei decizii definitive un magistrat de la Tribunalul…