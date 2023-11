Stiri pe aceeasi tema

- Prin Oradea adie un aer matasos și dulce de toamna, care vine și de la parfumul de lume veche, civilizata, de la calmul vieții, de la parcurile cotropite de frunze și de la aerul de cetate supraviețuind dintr-o istorie medievala agitata. Cetatea aflata aproape in „centrul Orazii” (cum zic unii), restaurata…

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…

- Una din noile specializari de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, succes rasunator la sesiunea de toamna a admiterii Una din noile specializari de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, succes rasunator la sesiunea de toamna a admiterii Pe site-ul oficial al Universitații „1 Decembrie…

- Astazi, In vestul, nord-vestul, nordul și parțial in centrul tarii, precum și in zona de munte, vremea va deveni in general instabila , iar maximele, deși mai scazute fața de ziua precedenta, inca se vor menține peste mediile multianuale. In aceste zone, mai ales din a doua parte a zilei vor fi perioade…

- Concertul pe care legendarul artist italian Umberto Tozzi urma sa-l susțina la Sala Palatului, pe 6 octombrie, s-a reprogramat pentru anul viitor. Marele chitarist și compozitor ce a lansat mari succese precum ”Gloria”, ”Tu” ori ”Te amo” (pe care a imprumutat-o și Toto Cutugno), vandute in peste 70…

- Artistul Umberto Tozzi este forțat sa iși suspende o parte dintre concertele din cadrul turneului mondial „Gloria Forever” 2023, din cauza unei accidentari severe care a necesitat o intervenție chirugicala la glezna piciorului stang.Incidentul a avut loc in urma cu cateva saptamani in timpul unui concert,…

- Vremea pe 22 august 2023 in Romania Potrivit ANM , vremea pe 22 august 2023 in Romania va fi calduroasa, cu temperaturi maxime cuprinse intre 29 și 36 de grade Celsius, local mai ridicate in Campia Romana și Podișul Dobrogei pana spre 38...39 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari și izolat ploi…

- Administrațiaei Naționala de (ANM) avertizeaza ca duminica, in București, vor fi ploi torențiale și intensificari ale vantului. Avertizarea ANM este in vigoare pana luni, la ora 6.00. In București, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa orele pranzului cand vor fi averse torențiale…