Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost inchis temporar duminica dimineata ca urmare a unei pene de curent extinse care a afectat toate operatiunile pe cel mai aglomerat aeroport din Europa, relateaza...

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, l-a avertizat pe omologul sau american, Donald Trump, ca vor exista "consecinte severe” daca SUA nu va ramane parte a acordului nuclear semnat in 2015 intre Teheran si puterile mondiale, scrie Reuters."Le transmit celor de la Casa Alba ca daca isi vor…

- Rusia a demarat, miercuri, testarea unor rachete cu munitie de razboi, in Marea Baltica, exercitii ce au alarmat Letonia, stat membru NATO. Tara baltica a anuntat ca a fost nevoita sa inchida partial spatiul aerian comercial, transmite Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Pilotul aeronavei HV6902 al companiei Transavia Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un pasager nu s-a putut opri sa flatuleze. Incidentul neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam, potrivit stepfeed.com. Doi cetațeni de…

- O furtuna de zapada a determinat inchiderea temporara a patru piste ale aeroportului de la Madrid pentru a putea fi curatate, fapt ce a provocat intarzieri in plecarea sau sosirea curselor programate in ziua de luni, relateaza EFE. Potrivit Aena, agentia care gestioneaza aeroportul spaniol,…