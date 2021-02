AERIA RESIDENCE, cel mai nou complex imobiliar din Dumbrăvița. Toate detaliile despre proiect RPC GROUP ca dezvoltator imobiliar cu capital autohton, care a construit in ultimii 13 ani peste 1.500 de case și de apartamente in Timișoara și București, vine in piața cu o propunere de ansamblu rezidențial in comuna Dumbravița, cea mai bogata și mai cosmopolita comuna din județul Timiș, un proiect care se va ridica la […] Articolul AERIA RESIDENCE, cel mai nou complex imobiliar din Dumbravița. Toate detaliile despre proiect a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

