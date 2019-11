Stiri pe aceeasi tema

- Rambursarile de TVA din acest an sunt aproape inexistente, sustin surse din cadrul ANAF, precizand ca, daca ar fi fost efectuate platile, deficitul bugetar ar fi depasit cu mult tinta asumata de Romania fata de Uniunea Europeana.

- Pretul mediu al energiei electrice pentru consumatori casnici a avut in Romania cea mai agresiva crestere din Uniunea Europeana in intervalul cuprins intre sfarsitul primului semestru al anului 2017 si...

- Presedintele Comisiei de invatamant a Senatului, Liviu Pop, a declarat marti, cu prilejul prezentarii Raportului privind starea invatamantului bucurestean pentru anul scolar 2018-2019, ca in sistemul educational nu exista standarde de evaluare "corecte", scrie Agerpres. Potrivit senatorului,…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.…

- Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, in conditiile in care veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al…

- In timp ce in Romania depașirea producție la hectarul de minciuni este politica de stat, noi date despre dezastrul economic provocat de PSD au fost publicate de catre Uniunea Europeana ”Datele publicate recent de catre Oficiul de Statistica al Uniunii Europene sunt relevante pentru „performanța” guvernarii…

- Noua linie de finanțare va stimula un model economic sustenabil, cu impact major in combaterea schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru sanatatea planetei. Green Group, cel mai mare parc integrat de reciclare din Romania, a semnat primul credit sindicalizat…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat, joi, Comisia Europeana (CE). Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania…