Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca gestul primarului din Pucioasa, care a semnat initiativa „Fara penali in functii publice” este „inacceptabil” si „de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului PSD”, actiunea primarului urmand sa fie analizata in partid.

- "Gestul domnului Ana Constantin este unul personal. Pozitia sa nu reprezinta pozitia Organizatiei Judetene Dambovita a Partidului Social Democrat, care nu gireaza actiunile politice ale adversarilor sai. PSD Dambovita ramane consecvent actelor normative adoptate in sesiunea parlamentara incheiata recent,…

- Presedintele PSD Dâmbovita, senatorul Adrian Tutuianu, a precizat, luni, într-un comunicat de presa, ca gestul primarului PSD din Pucioasa care a anuntat ca a semnat petitia ''Fara Penali în functii publice'' este inacceptabil si va fi

- Reacția PSD Dambovița in cazul primarului din Pucioasa care a semnat inițiativa „Fara penali in funcții publice”. Organizația PSD Dambovița a publicat un comunicat prin care condamna demersul primarului orașului Pucioasa, Constantin Ana. Gestul va fi analizat de forurile statutare ale partidului, iar…

- ''Actiunea domnului Ana Constantin, precum si declaratiile din jurul acesteia, vor face obiectul analizei in forurile statutare de conducere ale partidului in perioada imediat urmatoare. Gestul sau este unul de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului Partidului Social Democrat,…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a precizat, luni, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului PSD din Pucioasa care a anuntat ca a semnat petitia „Fara Penali” in functii publice este inacceptabil si va fi analizat in forurile statutare a le partidului.

- PSD Dambovita a luat act de gestul primarului orasului Pucioasa, Constantin Ana, care a semnat initiativa „Fara penali in functiii publice”, si transmite, printr-un comunicat de presa, ca „Gestul sau este unul de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului Partidului Social Democrat,…

- PSD Dambovita a luat a act de gestul primarului orasului Pucioasa, Constantin Ana, care a semnat fara nicio retinere initiativa „Fara penali in functie” si transmite, printr-un comunicat de presa, ca „Gestul sau este unul de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului Partidului…