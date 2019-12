Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, iubitorii fotbalului din Romania au trait din nou o “vara italiana”, de aceasta data inimile lor vibrand alaturi de tricolorii mici ai lui Mirel Radoi, cu Ianis Hagi, George Puscas sau Ionut Radu, potrivit news.ro.Nationala de tineret si-a inceput parcursul la Campionatul European…

- Mirel Radoi (38 de ani) noul selecționer al Romaniei, a declarat ca Adrian Petre (21 de ani, atacant), fotbalistul lui Esbjerg, ar putea sa ajunga la FCSB, in cazul in care Gigi Becali (61 de ani) ar achita clauza de reziliere a acestuia in valoare de 3 milioane de euro. „Daca se va plati clauza de…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a precizat ca nu a fost contactat de Federația Româna de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul echipei CFR Cluj a declarat ca ar fi lasat gruparea din Gruia pentru a merge la prima reprezentativa, potrivit…

- Cosmin Contra, fostul selecționer al Romaniei, le-a transmis o scrisoare suporterilor "tricolorilor" prin intermediul site-ului oficial al Federației Romane de Fotbal, in care iși scuze pentru rezultatele inregistrate pe banca primei reprezentative și pentru ratarea calificarii la EURO 2020, potrivit…

- ​Numirea lui Mirel Radoi în funcția de selecționer al României nu este vazuta cu ochi buni de toți oamenii de fotbal. Florin Prunea, managerul general al echipei Dinamo, crede ca Federația Româna de Fotbal putea face eforturi mai mari și sa numeasca un antrenor cu mai multa experiența,…

- Mirel Radoi vrea la Olimpiada! Aceasta este condiția pe care actualul antrenor de la tineret o vrea stipulata in contractul sau, ca sa preia naționala de seniori. Hagi a anunțat-o deja, primul: „Acum, nationala are antrenor, cred ca Mirel Radoi va fi. A facut foarte bine pana acum la tineret. Ar putea…

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca Mircea Rednic (57 de ani) ar trebui sa preia naționala Romaniei, dupa ce Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020.…

- Nationala de tineret a Romaniei a revenit in lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2021, dupa ce elevii lui Mirel Radoi s-au impus, joi seara, scor 4-1, in confruntarea cu Finlanda de pe teren propriu, din etapa a patra a grupelor. Romania a inceput prost preliminariile, cu o infrangere…