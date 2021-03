Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Adrian Nastase considera ca PSD este "in hibernare" in aceasta perioada si crede ca partidul nici nu va fi afectat de incercarile ca parlamentari ai sai sa fie racolati pentru a trece la alte grupuri politice. El critica dur partidul pe care l-a condus, sustinand ca asteapta…

- Fostul presedinte al PSD Adrian Nastase considera ca PSD este "in hibernare" in aceasta perioada si crede ca partidul nici nu va fi afectat de incercarile ca parlamentari ai sai sa fie racolati pentru a trece la alte grupuri politice. "Astazi a avut loc Congresul PMP-ului. Probabil ca PMP-ul…

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat duminica, la Antena3, ca liderii coaliției vor forma „guverne in cascada”, punctand ca UDMR va juca mereu la limita. „Eu cred ca Cițu nu are toate datele necesare pentru a menține aceasta coaliție impreuna și pentru a negocia cu ei. A reușit cateva…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jocul adversarei din partida de sambata, Astra Giurgiu, este in crestere si in consecinta se asteapta la un meci foarte greu. "Astra a meritat sa castige in etapa precedenta, a facut un…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan este al doilea lider important al liberalilor, care il ataca dur, in ultimele zile, pe Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sanatații. Primele critici au venit din partea primarului de la Cluj, Emil Boc, susținut și de alți lideri ai formațiunii, care a atras…

Din pacate, noul an nu aduce vești bune pentru turdeni! Din cauza faptului ca majoritatea PNL-UDMR a aprobat impozite și taxe mult mai mari, comparativ cu propunerea de relaxare fiscala facuta,...

- Fostul lider al PSD și fost premier al Romaniei, Adrian Nastase, critica dur decizia conducerii partidului de a nu permite accesul la funcții in Parlament a liderilor partidului. Fostul premier spune ca astfel PSD ajunge sa joace cu echipa de juniori pentru a nu exista dispute in partid. “PSD a „reusit”…

- Adrian Nastase, fost presedintele PSD, afirma ca Partidul Miscarea Populara a esuat in atingerea pragului electoral la alegerile parlamentare din cauza listelor suplimentare, la fel cum Traian Basescu a castigat presedintia in 2004. "In 2004, la alegerile prezidentiale, in primul tur de scrutin,…