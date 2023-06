Adrian Năstase: Cinci gânduri despre noul guvern Fostul premier Adrian Nastase a scris pe blogul personal cateva ganduri despre Cabinetul Ciolacu. Pare ca exista o contradictie intre timpul limitat la dispozitia noului executiv si programul foarte ambitios anuntat. Ca durata, guvernul recent investit va fi un guvern care, in realitate, va pregati cele patru runde de alegeri de anul viitor. Un fel de guvern de tranzitie, oarecum asemanator guvernului Stolojan. Ca program, guvernul pare insa ca anunta o strategie comuna PSD/PNL pentru alegeri dar si pentru dupa alegeri. Oricum, o formula des-ideologizata, asemanatoare unui guvern de tehnocrati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu este acum președintele Partidului Social Democrat și premierul Romaniei. Este unul dintre politicienii care au ajuns rapid in varful politicii romanești, iar astazi a primit votul de investitura pentru funcția de premier. A fost primul care a depus juramantul, urmat de vicepremierul Marian…

- Gov't rotation/Ciolacu: Fair decision not to enter political discussions until teachers' strike is solved. Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu stated on Friday that until a solution is found to the teachers' strike, the coalition should not carry out political discussions…

- Echipa de PR a lui Marcel Ciolacu, platita consistent din banii romanilor, incearca din rasputeri sa ne convinga de faptul ca acesta, deține opusul “calitaților” unora dintre politicienii romani … lipsa educației, a experienței profesionale, a integritații și a moralitații, dorința de a face și de a…

- O delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor se afla, in aceste zile, la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarma in fata Comisiei Europene si Parlamentului European cu privire la situatia grea in care se afla reprezentantii sectorului agroalimentar din Romania, anunta organizatia intr-un comunicat.…

- In conformitate cu un comunicat oficial al REPER, Dacian Ciolos, un fost comisar european pentru agricultura, a declarat luni ca plațile subvențiilor din fondurile europene destinate agriculturii ecologice și masurilor de agromediu sunt blocate, deși acestea ar fi trebuit sa fie facute inca din anul…

- „Mihai Tudose spune ce știe toata lumea. Daca nu se face rotativa in mai, atunci au loc alegeri anticipate. 99,99% nu vad aceasta posibilitate acum. Singurul care o poate face este Iohannis, dar cred ca a vurt sa arate ca mai este in joc. Daca ar indrazni vreunul dintre cei trei sa iasa din joc, iese…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu niște declarații interesante referitoare la situația fermierilor. Mai exact, intr-un interviu acordat la Antena 3, acesta suspine ca nu este de acord cu „placa ca Bruxelles e de vina” ca Romania nu a primit sumele europene pe care le-ar merita pentru…

- Pe de alta parte, rocada ar putea aduce o lista lunga de remanieri din randul miniștrilor, potrivit Realitatea Plus.Cele doua partide și-ar fi facut o lista scurta cu miniștrii pe care i-ar schimba in cazul remanierii. Atat PNL, cat și PSD, au cate 3 nume in vizor, fiind vorba de miniștrii care s-au…