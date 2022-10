Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase anunța ca a decis impreuna cu familia lui sa boicoteze toate produsele olandeze prezente in Romania in principal ING Bank și lanțul de supermarke-uri Mega Image. Iși justifica gestul prin tergiversarea de catre autoritațile olandeze la nesfarșit a Romaniei in Spațiul Schengen. ”Inteleg…

- Fostul premier Adrian Nastase anunța ca a decis impreuna cu familia lui sa boicoteze toate produsele olandeze prezente in Romania in principal ING Bank și lanțul de supermarke-uri Mega Image. Iși justifica gestul prin tergiversarea de catre autoritațile olandeze la nesfarșit a Romaniei in Spațiul…

- Selectionata Chinei a facut inca un pas spre sferturile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin din Olanda si Polonia, dupa ce a invins formatia Olandei cu scorul de 3-2 (22-25 25-21 25-15 18-25 15-12), joi, la Rotterdam, in Grupa E, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Reprezentativa masculina de polo a Romaniei va disputa un baraj pentru un loc in sferturile de finala ale Campionatului European de la Splt, dupa ce a remizat vineri cu reprezentativa Olandei, scor 12-12, in ultimul meci din grupa C.

- Nationala de polo masculin a Romaniei a remizat vineri, la Split, cu reprezentativa Olandei, scor 12-12, in ultimul meci din grupa C a Campionatului European, si va continua in faza play-off, pentru un loc in sferturile de finala, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gigi Becali a decis ca nu va colabora niciodata cu Dan Petrescu! Patronului FCSB nu-i place comportamentul „Bursucului”, antrenorul de numele caruia se leaga ultimele cinci titluri consecutive ale formației ardelene. Omul de afaceri a decis din nou sa se retraga din viața publica. A facut acest anunț…

- Selectionata Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Olandei, 29-29 (16-14), marti, la Skopje, in ultimul lor meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin Under-18 din Macedonia de Nord, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa CFR Cluj - Inter Club d'Escaldes 3-0 (prima manșa a turului II preliminar din Conference League), Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de programarea meciului cu FCU Craiova de etapa viitoare. Meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi…