Tineri rugbysti de la Cleopatra Mamaia si LPS Nicolae Rotaru“, in cantonament cu echipa nationala Under-18 a Romaniei

Echipa nationala de rugby Under 18 a Romaniei intra in cantonament la Centrul Sportiv National Snagov, pentru pregatire in vederea Campionatului Europeran, iar din… [citeste mai departe]